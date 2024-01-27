حزب الله يعلن استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في ثكنة "معاليه غولان"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف ‏تجمعات للجنود الإسرائيليين في ثكنة "معاليه غولان" ومحيطها برشقات كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏‌‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 26-01-2024 ‏تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة معاليه غولان ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا".

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، بلدات عيتا الشعب وبيت ليف وحولا وميس الجبل ويارون وأطراف بلدة طيرحرفا وجبل بلاط ومنطقة وادي حامول، فيما انفجر صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية فوق أجواء بلدة الناقورة جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون ومارون الراس جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة.

و دخلت الحرب في قطاع غزة الجمعة يومها الـ112، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.