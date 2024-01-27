نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوفينيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبرت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أن حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل إشارة واضحة إلى ضرورة وقف قتل المدنيين في قطاع غزة.

ونشرت وزارة الخارجية تصريحات فايون على منصة "إكس" التي قالت فيها: "سلوفينيا ترحب بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والذي ينص على اعتماد إجراءات فعالة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة ومنع الإبادة الجماعية هناك".

وأضافت: "شددت المحكمة على أهمية القانون الدولي من خلال السماح لجنوب إفريقيا بمواصلة إجراءاتها ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وهذا يرسل إشارة واضحة إلى إسرائيل بأنه يجب عليها أن توقف فورا قتل المدنيين في غزة".

هذا وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.