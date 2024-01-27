جنوب إفريقيا: نعول على التحرك نحو مناقشة جوهرية لحل الدولتين

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن أملها بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل البدء بالتحرك نحو "مناقشة جوهرية" لحل الدولتين.

وقالت باندور في حديث لقناة eNCA التلفزيونية الجنوب إفريقية: "آمل في أننا سنبدأ بالتحرك نحو مناقشة جوهرية لمسألة حل الدولتين".

وتابعت قائلة إن "الشعب الفلسطيني كان يعاني خلال عدة عقود. ولا أعتقد أن هذا سينتهي اليوم أو غدا. ولكن ما قمنا به هو أن المحكمة أرسلت إشارة واضحة للغاية والآن ستكون حكومة إسرائيل وشعبها أمام اختبار. هل سيتصرفون بشكل يجعل من الواضح أنهم يلتزمون بالقانون الدولي؟".

وأضافت: "إذا تصرفت إسرائيل بشكل مناسب، يمكننا أن نأمل في مستقبل أفضل. وإن لم تفعل، فإننا سنتيح بذلك المجال لجميع المنتهكين في الكثير من النزاعات حول العالم ونخلق سابقة رهيبة. وعلينا أن ندعو إسرائيل للتصرف وفق قرار المحكمة".

يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأصدرت المحكمة قرارا أوليا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، دون أن تلزم إسرائيل بوقف عمليتها.