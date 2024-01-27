نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو «المصري للشئون الخارجية»: مصر استطاعت استقطاب المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القيادة السياسية في مصر وجميع المؤسسات تولى الأحداث الجارية في قطاع غزة أهمية كبرى باعتبار أن الأمر مرتبط بالأمن القومي المصر والسيادة المصرية.

وأضاف الدكتور عدلي سعداوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نولى أهمية كبرى بالعلاقات المباشرة بين الأقطاب الأوربيين ومصر، لافتا إلى أن هناك تغير وتحول كبير في الموقف الأوربي منذ بداية الحرب ومساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة وموقفها الآن.

تابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مصر استطاعت أن تستقطب المواقف الأوروبية باعتبارها دولة شريكة ومهمة في المنطقة، كما يعول عليها الاتحاد الأوربي في صناعة الاستقرار والأمن في المنطقة، ودورها المؤثر تجاه الهجرة غير الشرعية، وهو ما أحدث تقارب بين الموقف المصري والأوربي بشأن القضية الفلسطينية.