نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياسي: تخاذل روسيا والصين تجاه غزة يجعلهما غير مؤهلان للعب أي دور دولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بقرارات الشرعية عرض الحائط ولا يجب أن نعول على المسائل القانونية ولا بد من مواجهته بالقوة المسلحة لوقف هذه الآلة الصهيونية، ويجب على روسيا والصين أن تقف وتقول كلمتها لأن صوتها الخافت في هذه القضية يجعلها غير مؤهلة للعب أي دور على المستوى الدولي، وبالتالي لا بد من وقفة حاسمة لتدافع عن الحق في مواجهة الظلم.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا بد أن تكون هناك قوة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإرادة المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي، لتنفيذ القرارات أمام هذا الكيان الغاصب لحقوق الشعب الفلسطيني.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، العدو الصهيوني لن ينفذ قرارات الشرعية الدولية وهذا ما اعتدنا عليه من الاحتلال الإسرائيلي، هو في الأصل وضعه غير شرعي ويعلم ذلك وبالتالي هو ماضٍ في مشروعه التدميري واللاإنساني والاحتلال وإبادة الشعب الفلسطيني.