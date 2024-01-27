العالم اليوم - "تعليق مثير" من غوارديولا بعد إعلان رحيل كلوب عن ليفربول

انتم الان تتابعون خبر "تعليق مثير" من غوارديولا بعد إعلان رحيل كلوب عن ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 08:22 صباحاً - قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم إنه سيفتقد نظيره في ليفربول يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن فريقه الحالي في نهاية هذا الموسم.

وفاجأ كلوب عالم اللعبة الشعبية، الجمعة، عندما أعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني في ليفربول.

وتولى الألماني كلوب تدريب ليفربول في 2015 وقاده للفوز بالعديد من الألقاب.

وبعد فوز سيتي 1-صفر على توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس إنجلترا الليلة الماضية قال غوارديولا ردا على سؤال إنه مصدوم بسبب قرار كلوب بالرحيل: "قليلا. إنه مدرب رائع ورغم أنني لا أعرفه عن قرب إلا أنه شخص رائع".

وأضاف: "على المستوى الشخصي كان هو أكبر منافس لي منذ أن كان مدربا لبروسيا دورتموند وكنت أنا مدربا لبايرن ميونيخ. سأفتقده أنا شخصيا. أنا سعيد لأن بدونه سأنام أفضل قليلا خلال الليل قبل مواجهة ليفربول. لكني أتمنى له كل توفيق".

ودخل سيتي في منافسات حامية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول بعد تولي غوارديولا وكلوب تدريب الفريقين وهذا ينطبق على الوضع في الموسم الحالي، بينما يحتل الفريقان المركزين الأول والثاني في القائمة.

وقال غوارديولا الذي يسعى فريقه للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي: "هو لا يعترف بذلك لكنه سيعود.. جميع المدربين (يشعرون بالتعب) بعد العمل لسنوات طويلة وأنا أعرف ذلك تماما. ولقد شعرت بذلك عندما كنت في برشلونة لذا أنا أتفهم الأمر تماما".

وقال كلوب الذي فاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس العالم للأندية وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس الرابطة وبكأس السوبر إنه قرر الرحيل عن النادي لأن طاقته في تراجع.

وأضاف غوارديولا: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقد سحره وقوة شخصيته وأسلوب لعب فريقه.. أتمنى له كل توفيق".