العالم اليوم - النفط عند أعلى مستوى في شهرين بعد ارتفاع أسبوعي كبير

انتم الان تتابعون خبر النفط عند أعلى مستوى في شهرين بعد ارتفاع أسبوعي كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 10:22 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.

كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.

تحركات الأسعار

حقق الخامان مكاسب أسبوعية تجاوزت ستة بالمئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35 بالمئة، لتصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6.50 بالمئة إلى 78.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ نوفمبر.

وتعتبر الزيادة الأسبوعية هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الماضي، وذلك عقب اندلاع التصعيد في غزة.

ونفذ الحوثيون استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع، بجانب مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.