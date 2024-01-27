فنزويلا: الاحتلال يرتكب الإبادة في غزة بدعم مالي وسياسي أمريكي

فنزويلا: الاحتلال يرتكب الإبادة في غزة بدعم مالي وسياسي أمريكيأكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو، أنّ كيان العدو الصهيوني يرتكب الإبادة في القطاع بـ"دعم مالي وسياسي من الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي منشور له على حسابه في تطبيق "إكس"، اليوم السبت، دعا بينتو إلى إنقاذ ما سمّاه "الالتزام العالمي بمكافحة الكراهية والتعصّب، بجميع أشكالهما"، وذلك من خلال مكافحة الهمجية الصهيونية التي تمارس على الشعب الفلسطيني، منذ 75 عاماً، وتحديداً الإبادة الجماعية الحالية في غزة.

وشدّد على ضرورة "وقف هذه الإبادة الجماعية".. مشيراً إلى استشهاد ما يزيد على 23 ألف فلسطيني (آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة أشارت إلى وجود أكثر من 26 ألف شهيد)، ووجود "آلاف آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض".

والشهر الماضي، قال بينتو: إنّ "ما يحدث في غزة هو إبادة بأسلوب نازي".. مضيفاً: إنّ "الصور والشهادات التي تصل يومياً من القطاع، تظهر جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".. مشدّداً على "وجوب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم".

وسبق أن قالت كاراكاس: إنّ "إسرائيل ستُحاكم، عاجلاً أم آجلاً، تحت مظلّة القانون الدولي، على الجرائم التي ترتكبها".. معلنةً انضمامها إلى دولٍ لاتينيةٍ أخرى، من أجل المطالبة بوقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة.