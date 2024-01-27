العالم اليوم - واشنطن تطالب بكين باستخدام نفوذها لدى إيران لوقف هجمات البحر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 07:26 مساءً - طلبت الولايات المتحدة من الصين استخدام "نفوذها" لدى إيران، بهدف وقف هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران على السفن في البحر الأحمر.

وقالت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض، السبت: "أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة".

ولفتت المسؤولة، وفق وكالة "فرانس برس"، إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أثار هذا الأمر خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.