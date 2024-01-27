مدير الصحة العالمية:كنت أضع أطفالى فى مخبأ خلال الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 07:33 مساءً - دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى وقف إطلاق النار و"إيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني" في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

وتدفقت عواطف جيبريسوس وهو يصف الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي تم استشهاد فيه أكثر من 25 ألف شخص.

وقال إنه ذاق الحرب صغيرا واختبأ مع أطفاله في مخبأ أثناء القصف خلال الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000.

وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة: "أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار، لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيًا".

وأضاف "أعتقد أنكم جميعًا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي"، قبل أن ينهار واصفًا الوضع الحالي بأنه "تعجز أمامه الكلمات".