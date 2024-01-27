فنلندا تنضم إلى بريطانيا وإيطاليا وتعلق تمويل أونروا فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 07:33 مساءً - قررت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا، السبت، تعليق التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتنضم إلى دول أخرى علقت التمويل بعد مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم على جنوب إسرائيل فى السابع من أكتوبر، بحسب سكاى نيوز.

وتقدم أونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد أونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دورا محوريا في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل أونروا بعدما قالت إسرائيل إن 12 موظفا في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على أونروا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتا تمويل أونروا لحين فحص المزاعم.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة إكس "علّقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر".

وقالت فنلندا أيضا إنها علقت التمويل.