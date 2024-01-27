نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التلغراف": نظام كييف يخشى من تفوق روسيا في إنتاج الأسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن روسيا تتفوق بشكل واضح على الدول الغربية من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة، مما يسبب القلق لدى نظام كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الصناعة العسكرية المتطورة، يمكن أن تقلب كل موازين الصراع".

وأضافت أن "نجاحات المجمع الصناعي العسكري الروسي لا يمكن مقارنتها بمؤشرات الغرب الجماعي، ما سيسمح ذلك لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية وتحقيق النصر في الصراع".

وقال المحلل الجيوسياسي الأمريكي مارك سليدوبا إن "الغرب أخطأ في حساباته عندما افترض أن الصراع في أوكرانيا من شأنه أن يضعف روسيا".

هذا وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على المهمة الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الدفاع حاليا وتتمثل في توفير كل ما هو ضروري لكل مشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. موضحا أن العمل الفعال لوزارة الدفاع والصناعات الدفاعية زاد في إنتاج الأسلحة بشكل ملحوظ.