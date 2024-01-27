نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصار مداى المدمر يتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بأستراليا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمر انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف فى ولاية كوينزلاند الأسترالية، السبت، بعد يومين من وصول إعصار مدارى أدى إلى هبوب رياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة، حسب سكاى نيوز

وصل الإعصار المدارى كيريلي، وهو إعصار من الدرجة الثانية، إلى اليابسة عند الساحل المتاخم للحيد المرجانى العظيم بالقرب من بلدة تاونسفيل السياحية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 66 ألف شخص أمس الجمعة.

وكيريلى هو الإعصار المدارى الثانى الذى يضرب المنطقة منذ ديسمبر عندما خلف الإعصار جاسبر أضرارا واسعة النطاق فى أستراليا التى تعانى من ظاهرة النينيو المناخية وما يصاحبها عادة من ظواهر جوية متطرفة مثل الأعاصير.

وقالت إيما أوليفيرى المتحدثة باسم شركة إرجون إنرجي، السبت، إن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن نحو 48700 شخص جراء الإعصار.

وأضافت أوليفيرى أن الهدف هو إعادة التيار الكهربائى لأكبر عدد من العملاء بحلول نهاية غد الأحد.

ونوهت إلى "بعض المناطق النائية ستنتظر وقتًا أطول"، مضيفة أن معظم حالات انقطاع التيار حدثت نتيجة سقوط الأشجار أو الأفرع الكبيرة منها على خطوط نقل الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء أنتونى ألبانيزى أمس الجمعة إن قوات من الجيش متأهبة للمساعدة فى رفع المخلفات الناجمة عن الإعصار.

وتقل أعاصير الدرجة الثانية ثلاث درجات عن الأعاصير الأكثر خطورة ويمكن أن تسبب أضرارا بالغة للأشجار والمحاصيل وتفصل القوارب عن المراسي.