العالم اليوم - ريال مدريد ينجو من فخ لاس بالماس ويقفز إلى صدارة الدوري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 08:24 مساءً - حل أوريلين تشواميني بديلا ليسجل من ضربة رأس قبل نهاية المباراة، ويضمن لريال مدريد قلب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على لاس بالماس في الدوري الإسباني، السبت.

وبعد شوط أول باهت، تلقى الفريق الملكي صدمة من صاحب الأرض في الدقيقة 53، حين قاد ساندرو هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة عرضية أرضية إلى خابي مونيوز الذي سدد كرة من لمسة واحدة من مسافة قريبة في الشباك.

إلا أن ريال مدريد تمكن من الرد في الدقيقة 65 عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة من مسافة قريبة، وفي الدقيقة 84 سجل تشواميني البديل هدف الفوز بضربة رأس من ارتقاء لأعلى إثر ركلة ركنية نفذها توني كروس.

وتقدم ريال مدريد بهذا الفوز إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الذي يواجه سلتا فيغو الأحد.