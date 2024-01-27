العالم اليوم - أمم إفريقيا.. أنغولا أول المتأهلين لدور الـ8

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 09:24 مساءً - أنهت أنغولا مغامرة ناميبيا، عندما تغلبت عليها بثلاثية نظيفة في مدينة بواكيه الإيفوارية، السبت، في دور الـ16 من كاس أمم إفريقيا، وباتت أول المتأهلين إلى دور الـ8.

وفرض مهاجم الوكرة القطري جاسينتو "جيلسون" مووندو دالا نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (38 و42)، ثم صنع الثالث لمهاجم الاتحاد السكندري المصري مابولولو (66). وبلغ منتخب أنغولا ربع النهائي للمرة الثالثة في 9 مشاركات حتى الآن، بعد 2008 في غانا و2010 على أرضه.

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