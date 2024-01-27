أولمرت: على حكومة نتنياهو وقف الحرب فورًا وإعادة الأسرى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 09:31 مساءً - قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت إن حكومة نتنياهو مطالبة بوقف الحرب فورًا، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ولفت أولمرت خلال تصريحات لوسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت إلى أنه لو كان يتقلد منصب رئيس حكومة الاحتلال في الوقت ما كان ليعلن القضاء على حركة حماس.

واستطرد: نتنياهو لا يريد صفقةً لإعادة الأسرى من غزة ونحن نلعب بحياتهم.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها اليوم السبت، عن وجود مشاورات أمريكية وإسرائيلية وعربية لصياغة 3 اتفاقات منفصلة تتعلق بقطاع غزة.

مباحثات أمريكية عربية إسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة

وذكرت نيويورك تايمز، أن الاتفاقات التي يجري العمل عليها تتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح متبادل للأسرى، ويشارك فيها مسئولون ودبلوماسيون من 7 دول فضلًا عن السلطة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية: "أن الاتفاقات التي تجري صياغتها ستحدد التزامات بشأن إنشاء دولة فلسطينية والاتفاقات التي تجري صياغتها من شأنها إنهاء الحرب بقطاع غزة وتحديد وضعه بعد الحرب".

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات تدرس إصلاح قيادة السلطة الفلسطينية التي ستتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب تركز أيضا على التوصل لإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية.

وأضافت نيويورك تايمز، في تقريرها أن الاتفاقات التي يجري العمل عليها تشمل إطلاق الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وتشمل إطلاق سراح أكثر من 100 إسرائيلي محتجزين بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، أمس الجمعة، أن العاصمة الفرنسية باريس، من المقرر أن تستضيف اجتماعا بشأن غزة بمشاركة الاستخبارات الأمريكية ومصر وإسرائيل وقطر.

ويوم الخميس، كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، سيلتقي مسؤولين من إسرائيل ومصر وقطر.

المخابرات الأمريكية تدخل على خط أزمة الأسرى

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها إن مدير السي أي أيه، وليام بيرنز، تدخل على خط مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وذلك بعد فترة طويلة من التعثر.

وفي السياق ذاته، نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، سيلتقي بمسئولين إسرائيليين ومصريين وقطريين في أوروبا خلال الأيام المقبلة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وفي وقت سابق سلطت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، الضوء على أزمة الأسرى الإسرائيليين.

وذكرت الصحيفة أن مسئولا أمريكيا قال: "إن الجدل بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قطر لن يؤثر على جهود الوساطة في غزة".