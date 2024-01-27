نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: كييف ارتكبت خطأ قاتلا برفضها السلام في 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن أوكرانيا ارتكبت خطأ فادحا بتفويت فرصة التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2022..

كتب بوليانسكي في X: "أوصي بالقراءة لكل من لديه شكوك في أن نظام كييف ورعاته الغربيين أضاعوا فرصة تحقيق السلام في مارس وأبريل 2022. وبذلك ارتكبوا خطا فادحا".

وفي وقت سابق، أشارالدبلوماسي الروسي إلى أن نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وضع سيء، وجميع رفاقه بدأوا صراعا على السلطة. الولايات المتحدة، وفقا للدبلوماسي، سترفض تقديم المساعدة لأوكرانيا، لأن نظام كييف سيسقط قريبا، والمخاطر الاستراتيجية التي تواجه واشنطن تتزايد.

وجرت المفاوضات الأولى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوائل مارس 2022 في بيلاروس، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

في 29 مارس 2022، عقدت الجولة التالية في إسطنبول، حينها تلقت موسكو من كييف لأول مرة مقترح اتفاق مستقبليا. وتضمنت، التزامات بشأن وضعية الحياد وعدم الانحياز لأوكرانيا ورفضها نشر أسلحة أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها.