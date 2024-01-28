العالم اليوم - كأس أمم إفريقيا: نيجيريا تلحق بأنغولا إلى ربع النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 12:24 صباحاً - شقّت نيجيريا طريقها بنجاح إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار بعد تحقيقها فوزا مستحقا على الكاميرون 2-0.

وأقيمت قمة ثمن النهائي بين نيجيريا والكاميرون السبت على ملعب فيليكس أوفيوت بوانيي أمام 22 ألف متفرج في أبيدجان. وبهذا الفوز، ضربت نيجيريا موعدا مع أنغولا الجمعة المقبل. وسجل جناح أتالانتا الإيطالي المتألق أديمولا لوكمان (36 و90) هدفي نيجيريا التي ألغى لها حكم الفيديو المساعد "الفار" هدفا للمدافع سيمي أجايي (9) بداعي التسلل.

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