العالم اليوم - جريمة بشعة في كندا ضحيتها تونسية قتلها زوجها بـ20 طعنة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 01:25 صباحاً - قالت وسائل إعلام تونسية، يوم السبت، إن تونسيا أقدم على قتل زوجته بطريقة بشعة في مدينة مونتريال الكندية.

وحسبما نقلت صحيفة "الشروق" التونسية عن وسائل إعلام كندية، فإن الشرطة اعتقلت الزوج البالغ من العمر 42 عاما بتهمة قتل زوجته التونسية البالغة من العمر 32 عاما يوم الجمعة. ووفق السلطات الكندية فإن المتهم اتصل بالشرطة وأبلغ عن جريمته، وألقي القبض عليه في منزل الضحية. وسدد الزوج بحسب الشرطة 20 طعنة لزوجته في منطقة البطن، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية. ونقلت وسائل إعلام كندية عن جيران الزوجين قولهم إنهما يعيشان في كندا منذ 3 سنوات، وكانت علاقتهما جيدة.

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