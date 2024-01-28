العالم اليوم - إيران تحتجز سفينة أجنبية محملة بوقود مهرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 02:24 مساءً - ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الأحد، أن إيران احتجزت سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية جنوب البلاد.

وتكافح إيران ظاهرة تهريب الوقود، وأسعار الوقود فيها من الأرخص في العالم.

ومطلع الشهر، ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج، وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.