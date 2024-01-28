نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز: النيجر ومالي وبوركينا فاسو تقرر الانسحاب فورا من التكتل الإقليمي الاقتصادي لغرب إفريقيا "إيكواس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، بأن النيجر ومالي وبوركينا فاسو قرروا الانسحاب فورا من التكتل الإقليمي الاقتصادي لغرب إفريقيا "إيكواس.

ويطلق اسم "إيكواس" على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبالفرنسية تسمى "سيدياو"، وهي تكتل يضم 15 دولة: النيجر، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، غانا، ساحل العاج، توغو، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، سيراليون، بنين، والرأس الأخضر.

لا تتفق المجموعة على رأي واحد بشأن انقلاب النيجر، فقد خرجت مالي وبوركينا فاسو ببيان مشترك يعتبر أن أي تدخل عسكري ضد النيجر هو بمثابة "إعلان حرب" على البلدين أيضا، ورفضتا، بجانب غينيا كوناكري، الاشتراك في تطبيق العقوبات على نيامي.