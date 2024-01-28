العالم اليوم - كأس آسيا.. أستراليا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 04:25 مساءً - باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بفوزها الساحق على إندونيسيا 4-0، الأحد، على أرضية استاد حمد بن جاسم.

وسجل إيلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الأهداف. وتلتقي أستراليا في ربع النهائي في الثاني من فبراير، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقررة الثلاثاء. وتسعى أستراليا إلى إحراز اللقب القاري للمرة الثانية، بعد أن توجت بباكورة ألقابها عندما استضافت البطولة عام 2015.

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