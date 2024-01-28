العالم اليوم - دولة جديدة تعلق مساعداتها للأونروا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 04:25 مساءً - أعلنت فرنسا، الأحد، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة في النصف الأول من عام 2024 بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية "لا تخطط فرنسا لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية"، مضيفة أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة".

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية".

وأكد غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها.

وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".

وأعلنت عدة دول مانحة رئيسية للأونروا أنها ستعلق موقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمانيا وسويسرا.