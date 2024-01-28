نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف يعلق على احتمال زيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأحد، إنه لا توجد معلومات حول موعد محتمل لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا.

وأضاف ممثل الكرملين: "لا، لا توجد أية معلومات عن ذلك".

وكان من المقرر أن تتم زيارة عباس في 15 نوفمبر من العام الماضي، لكن تم تأجيلها بناء على طلب الجانب الفلسطيني بعد تفاقم التوترات مع إسرائيل.

وقبل فترة، صرح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني بأن محمود عباس سيزور روسيا في فبراير المقبل.

وقال الهباش لوكالة "نوفوستي": "لم يتم تحديد موعد محدد بعد، ولكن على الأغلب ستتم الزيارة في فبراير حيث تم الاتفاق على الشهر، ولكن لم يتم تحديد اليوم".

في ديسمبر الماضي، بحث الرئيس الروسي هاتفيا مع نظيره الفلسطيني القضية الفلسطينية والوضع في غزة، وأعرب عن دعمه لجهود القيادة الفلسطينية للتهدئة.