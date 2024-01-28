العالم اليوم - مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 25 في هجوم شمال شرقي الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 07:25 مساءً - قتل 3 جنود أميركيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الأحد.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة.

وقال مسؤول أميركي في وقت لاحق إن عدد المصابين يرتفع من دون أن يحدده، مؤكدا أنه "يجري فحص 34 عسكريا أميركيا من احتمال إصابات في المخ" بعد الهجوم.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن المسيّرة التي استهدفت الموقع العسكري "يبدو أنها أطلقت من سوريا".

وقال مسؤول في البنتاغون لـ"دوت الخليج"، إن واشنطن تحمّل الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم على القوات الأميركية في الأردن.

وأضاف: "نعتبر ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيدا خطيرا".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما تعرض له الجنود الأميركيون.

وهناك 2900 جندي أميركي في قواعد عسكرية في الأردن، وفق البنتاغون.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.