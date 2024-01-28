العالم اليوم - بايدن يتهم إيران بالضلوع في "هجوم الأردن" ويتوعد بالرد

وجاء في بيان البيت الأبيض بشأن الهجوم:

اليوم، قلب أميركا مثقل. الليلة الماضية، قتل 3 من أفراد الخدمة الأميركية وأصيب العديد خلال هجوم جوي بطائرة lk دون طيار على قواتنا المتمركزة شمال شرقd الأردن قرب الحدود السورية.

بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق.

أنا وجيل (زوجة الرئيس الأميركي) ننضم إلى عائلات وأصدقاء من سقطنا – والأميركيين في جميع أنحاء البلاد – في الحزن على فقدان هؤلاء المحاربين في هذا الهجوم الدنيء والظالم تماما.

المعركة ضد الإرهاب لن نتوقف عنها، و سنواصل التزامهم القتلى بمكافحة الإرهاب.