العالم اليوم - الأردن: جنود أميركا قتلوا في قاعدة التنف وهي خارج حدودنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 07:25 مساءً - أعلن الأردن، الأحد، أن الهجوم الذي قتل خلاله 3 جنود أميركيين لم يقع على الأرض الأردنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضيين لوسائل إعلام محلية، إن "ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف".

وأضاف المتحدث: "القاعدة خارج حدود الأردن".

وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.

وجاءت تصريحات مبيضيين بعد إعلان واشنطن أن 3 جنود أميركيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أميركية متمركزة في قاعدة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.