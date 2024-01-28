رئيس وزراء أسكتلندا يؤكد عدم تعليق تمويل بلاده لمساعدات الأونروا فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 07:32 مساءً - أكد رئيس وزراء أسكتلندا "الوزير الأول" حمزة يوسف اليوم /الأحد/ أن أسكتلندا لم تعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)فى غزة ، وسط قرار اتخذته عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا بتعليق المساعدات بشكل مؤقت.

وقال يوسف ، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) وفقا لما أوردته صحيفة (بلفاست تليجراف) الأيرلندية عبر موقعها الإلكترونى ، : "إن الأموال النقدية هى الحد الذى يمكن أن توفره اسكتلندا نظرًا لوضعها المالى الحالى؛ لكى أكون واضحا فإن الحكومة الاسكتلندية لم توقف أو تسحب أى مساعدات مقدمة إلى الأونروا".

وشدد على أن أسكتلندا ستسعى دائمًا لبذل مزيد من الجهد حيثما تستطيع .. داعيا كافة الدول التراجع عن القرار ومواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة.

وكانت وكالة أونروا قد قامت بطرد عدد من موظفيها فى وقت سابق للاشتباه فى مشاركتهم فى هجمات 7 أكتوبر ؛ مما أدى لقيام العديد من الدول بما فى ذلك المملكة المتحدة بقطع التمويل.

يشار إلى أن أسكتلندا كانت قد قدمت العام الماضى نحو 750 ألف جنيه إسترلينى للأونروا ؛ لدعمها فى جهودها المقدمة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبدوره .. قال المدير العام للأونروا فيليب لازارينى ، فى بيان له أمس السبت ، : "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين خاصة فى ضوء الإجراء الفورى الذى اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف".