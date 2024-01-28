بوتين: العلاقات الروسية البيلاروسية تتطور ديناميكيًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 09:31 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن روسيا وبيلاروسيا تعملان بنشاط على تطوير علاقاتهما، حيث تنمو التجارة بينهما باستمرار.

وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يزور سان بطرسبرج، في تصريحات أوردتها وكالة /تاس/ الروسية - "بشكل عام الوضع في علاقاتنا يتطور بشكل ديناميكي، وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بلغت تجارتنا وفقا لبياناتنا 42.5 مليار دولار أمريكي وهي مستمرة في النمو، وروسيا هي أكبر مستثمر وإن استثماراتنا في الاقتصاد البيلاروسي بلغت أربعة مليارات دولار أمريكي وهذا العمل يسير في وضع ثنائي وشركاتنا وأعمالنا تعمل في بيلاروسيا، ويعمل أصدقاؤنا البيلاروسيون على تطوير السوق الروسية ويعملون بنشاط هنا".

ووجه بوتين الشكر لوكاشينكو على قدومه إلى سان بطرسبرج.. ووعده بإبلاغه بالتفصيل عن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.