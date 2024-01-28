نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إكواس" تعلن استعدادها لـ "حل تفاوضي" بعد انسحاب مالي وبوركينا والنيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" أنها مستعدة لإيجاد "حل تفاوضي" بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.

وقالت مجموعة "إيكواس" في بيان إن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة" التي "تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك.

واضافت أنها لا تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.

أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، اليوم الأحد، انسحابها الفوري من مجموعة "إيكواس" في غرب إفريقيا.