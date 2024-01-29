نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنقرة تعلن القبض على منفذي الهجوم على كنيسة في إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا القبض على المهاجمين اللّذين نفذا الهجوم على كنيسة سانتا ماريا بحيّ ساريير في اسطنبول، وأدى لمقتل مواطن تركي.

وأفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق اليوم بمقتل شخص وجرح آخرين في هجوم مسلح استهدف الكنيسة الكاثوليكية "سانتا ماريا" خلال قداس اليوم الأحد في مدينة اسطنبول بتركيا.

وفرضت قوات الأمن التركية طوقا أمنيا في المنطقة بعد الهجوم الذي شن في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي وتم إرسال العديد من فرق الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال يرليكايا: "نحو الساعة 11.40 أثناء القداس في كنيسة سانتا ماريا، تعرض أحد المتواجدين في الكنيسة لهجوم بمسدس من قبل شخصين ملثمين وتوفي جراء ذلك"، مؤكدا فتح تحقيق بهذا الصدد.

بدوره، قال عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو: "أدين الهجوم المسلح على قداس الأحد الذي أقيم في كنيسة سانتا ماريا. رحم الله الذي فقد حياته والشفاء للجرحى. ونحن لن نسمح أبدا لأولئك الذين يحاولون تدمير وحدتنا وتضامننا، والسلام من خلال مهاجمة الأماكن الدينية في مدينتنا"