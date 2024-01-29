باريس تحتضن اجتماعا لبحث صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا حول القمة التي عقدت في باريس اليوم الأحد حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وكتب المتحدث باسم مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "اختتمت قبل قليل القمة الاستخباراتية التي عقدت في أوروبا بمشاركة كل من رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء احتياط يتسان ألون، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ CIA ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري الوزير عباس كامل".

ووصف المتحدث الاجتماع بأنه "بناء"، لكن لا تزال هناك فجوات ملموسة حيث ستواصل الأطراف مناقشتها هذا الأسبوع خلال لقاءات إضافية ستعقد بهذا الصدد.



وفي ذات السياق قال النائب السابق لرئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يسرائيل حسون، اليوم الأحد، إن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، لن ينهي ملف المحتجزين في صفقة واحدة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم وصول وفد أمني إسرائيلي للعاصمة الفرنسية باريس لبحث صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل مع مسؤولين أميركيين وقطريين ومصريين.

وأفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني بأن اللقاء سيتم في باريس خلال الأيام المقبلة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ114، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.