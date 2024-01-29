السيناتور غراهام: خطاب إدارة بايدن يلقى آذانا صماء في طهران

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أحمد جودة - القاهرة - داعيا إلى ضرب أهداف داخل إيران..

هاجم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، الرئيس جو بايدن بعد مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية.

وقال ليندسي غراهام "إن سياسة الردع التي اتبعتها الإدارة "فشلت فشلا ذريعا" ودعا إلى شن ضربات على أهداف داخل إيران.

وأضاف غراهام في بيان الأحد: "يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع وكلاء إيران مثلما تشاء، لكن ذلك لن يردع إيران".

وأفاد السيناتور: "عندما تقول إدارة بايدن لا تفعلوا، فإن الإيرانيين "يفعلون".. خطاب إدارة بايدن يلقى آذانا صماء في إيران".

وتابع السيناتور الجمهوري: "إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل جنودنا، ولكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: "نشعر بالحزن لفقدان ثلاثة أمريكيين في الأردن، نحن نصلي من أجل عائلاتهم ومن أجل أفراد الخدمة الخمسة والعشرين الآخرين الذين أصيبوا".

وأضاف "يجب على أمريكا أن ترسل رسالة واضحة وضوح الشمس إلى جميع أنحاء العالم مفادها بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على قواتنا".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وتفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة، مؤكدة أنه تم استهداف قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية العراقية