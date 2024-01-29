نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تحشد 15 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات المزارعين اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم أمس الأحد عن تعبئة 15 ألف عنصر من قوات إنفاذ القانون اليوم الاثنين لتجنب أي تجاوز حول نقاط الحصار الثماني في «إيل دو فرانس» من جانب المزارعين المحتجين في البلاد.

ونقلت محطة «بي اف ام» الإخبارية عن وزير دارمانان القول «التعليمات الأولى هي ضمان عدم دخول الجرارات إلى المدن الكبرى»، مؤكدا أن احتلال باريس وسوق رونجيس ومطارات باريس «خطوط حمراء».

جاء ذلك بعد إعلان نقابات المزارعين في فرنسا والمزارعين الشباب عن «حصار» على العاصمة باريس لفترة غير محددة، معتبرين الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.

ومنذ الأسبوع الماضي تستمر التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق من قبل المزارعين.

وأعلن رئيس الوزراء غابريال أتال الجمعة إلغاء الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق وتنازلات من قبل الحكومة كتسهيلات إدارية وذلك استجابة لغضب المزارعين ولكن دون جدوى.