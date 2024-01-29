زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق صواريخ "كروز" من غواصة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة، في أحدث خطوة مثيرة للتوتر في شبه الجزيرة الكورية من قبل الدولة النووية.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إلى أن «صواريخ كروز حلقت في السماء فوق بحر الشرق.. لتضرب الجزيرة المستهدفة».

في المقابل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أنه رصد إطلاق صواريخ كروز بالقرب من المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية.