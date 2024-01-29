العالم اليوم - بيان: أطلاق صاروخ على سفينة للبحرية الأميركية بخليج عدن

انتم الان تتابعون خبر بيان: أطلاق صاروخ على سفينة للبحرية الأميركية بخليج عدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 09:24 صباحاً - قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم أطلاق صاروخ على سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها عبر خليج عدن أمس الأحد.

ووفقا للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، فإن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا على السفينة التابعة للبحرية الأميركية "لويس بي. بولر" أثناء إبحارها عبر خليج عدن أمس الأحد.

وقال سريع في تغريدة على موقع إكس، إن الصاروخ استهدف السفينة الأميركية "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وأضاف في تغريدته "بعون الله تعالى أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية lewis B puller أثناء إبحارها في خليج عدن"، مضيفا أن من ضمن مهام السفينة "تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأميركية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا".

وأكد سريع أن "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.. وأن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان حول الحادثة من واشنطن.

كذلك لم يكشف بيان جماعة الحوثي ما إذا أصيبت السفينة الأميركية بالصاروخ أم لا.