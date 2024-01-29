العالم اليوم - دبي للاستثمار تستحوذ على 34.3% من "غلوبال فيرتيلتي بارتنرز"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 10:22 صباحاً - استحوذت شركة دبي للاستثمار على 34.3 بالمئة من رأسمال شركة غلوبال فيرتيلتي بارتنرز (GFP) المتخصصة في مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية في الشرق الأوسط، بحسب بيان من الشركة لسوق دبي المالي، الإثنين.

وكانت غلوبال فيرتيلتي بارتنرز جمعت حوالي 60 مليون دولار من تمويل أسهم رأس المال، ما يمنحها الدعم المالي اللازم لتوسيع شبكتها من مراكز الخصوبة وصحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت الشركة إن دبي للاستثمار ومؤسسات في السعودية والإمارات وعدد من المستثمرين شاركوا في تمويل رأس مال المجموعة.

وذكر البيان أن هذه الصفقة تمثل الاستثمار الاستراتيجي الرابع لشركة دبي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، لكنه لم يذكر قيمة الصفقة.

وتخطط غلوبال فيرتيلتي بارتنرز إلى إنشاء شبكة لخدمات الخصوبة في المنطقة، وستبدأ المرحلة الأولى من أعمالها التشغيلية في السعودية، حيث يجري العمل حاليا على إنشاء أول مركز طبي لها في الرياض، وسيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، بحسب البيان.

كما تعتزم الشركة بناء عدد من مراكز الخصوبة وصحة المرأة وشبكة من العيادات الفرعية في جميع أنحاء السعودية والإمارات، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية في هذه المراكز خلال الأشهر المقبلة.

وحدد الشركة سلسلة من عمليات محتملة للاستحواذ على مراكز إخصاب في المنطقة، من أجل تسريع مسيرة نموها.

يذكر أن دبي للاستثمار تأسست في عام 1995، وهي تستثمر في مجالات متنوعة من بينها العقارات ومواد البناء والتشييد والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية، وقد تم إدراجها في سوق دبي المالي عام 2000، بحسب موقعها الإلكتروني.