العالم اليوم - "قطر للطاقة" توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى بنغلاديش

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 12:24 مساءً - وقعت شركة قطر للطاقة وشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش.

بموجب الاتفاقية، ستشتري "إكسيليريت" ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة خمسة عشر عاما تبدأ في يناير 2026.

وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة اتفاقات أبرمتها شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة مع شركاء أوروبيين وآسيويين مرتبطين بمشروع توسعة حقل الشمال الضخم الذي من المتوقع أن يرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا الآن.

وستقوم "إكسيليريت" بشراء 850 ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويا من عام 2028 إلى 2040، بحسب الاتفاق.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الاتفاقية الجديدة ستسهم في تدعيم العلاقات مع إكسيليريت، وستساهم في نفس الوقت في دعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية.

وقطر، التي تعتبر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش.