العالم اليوم - لقاء خاص مع وزير خارجية لبنان: هذه مطالبنا بشأن ترسيم الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 12:24 مساءً - في لقاء خاص مع دوت الخليج، وجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عدة رسائل إلى إسرائيل، أبرزها متعلق بقضية ترسيم الحدود.

وشدد بوحبيب على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد ترسيم الحدود بين البلدين، كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لتهدئة الوضع في لبنان.

وأوضح وزير خارجية لبنان لسكاي نيوز عربية أن وقف القتال في جنوب لبنان صعب مع استمرار حرب غزة، وطالب بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحل النقاط الخلافية.

هنا أبرز ما قاله بوحبيب لسكاي نيوز عربية: