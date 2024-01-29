العالم اليوم - رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 01:22 مساءً - سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين رسميا كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 مارس.

وقالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات ناتاليا بودارينا إنه من بين 60 ألف توقيع تم اختيارها لدعم بوتين، تم إعلان بطلان 0.15 %مع احتمال وجود 5% معيبة.

وأشارت إلى اختيار 198 شخصا من قائمة وكلاء بوتين للانتخابات، وفقا لوكالة رويترز.

ويتوقع مؤيدون ومعارضون على حد سواء فوز بوتين بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

وإذا تمكن بوتين من إكمالها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.

وأمام المرشحين المحتملين، ومن بينهم المرشح المناهض للحرب في أوكرانيا بوريس ناديجدين، مهلة حتى يوم الأربعاء لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية.