البحرية الهندية تعلن تحرير سفينة صيد إيرانية استولى عليها قراصنة قبالة الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 01:29 مساءً - أعلنت البحرية الهندية اليوم الاثنين، تحرير سفينة صيد إيرانية استولى عليها قراصنة قبالة الصومال، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، في نبأ عاجل.

وفي واقعة أخرى أفادت البحرية السريلانكية أمس الأحد، بأن مجموعة قراصنة يشتبه بأنهم من الصومال استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقما يتألف من ستة أفراد.

قراصنة يستولون على سفينة صيد سريلانكية

وذكر المتحدث باسم البحرية السريلانكية أن هذا الهجوم، وهو الأحدث للقراصنة في المحيط الهندي، استهدف السفينة "لورينزو بوتا-4" يوم السبت على بعد حوالي 840 ميلا بحريا جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المتحدث، إن بلاده أبلغت التحالف الدولي لمكافحة القرصنة بوقوع الحادث.

وأضاف أن سلاح البحرية الهندي أرسل سفينة حربية إلى المنطقة المذكورة للتحقق.

ويشن القراصنة الصوماليون هجمات تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، بهدف السيطرة عليها مع طواقمها والمطالبة لاحقا بفدية مالية لقاء الإفراج عنها. وبلغت الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون ذروتها في العام 2011، حينما شنوا هجمات تبعد مسافة تصل إلى 3655 كيلومترا من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن سريلانكا أعلنت في وقت سابق أنها ستنضم إلى القوة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر لحماية الشحن الدولي من هجمات الحوثيين.