نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاغون يرفض التعليق على أنباء إقالة زالوجني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، التعليق لوسائل الإعلام على أنباء تحدثت عن إقالة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، مقترحة إعادة توجيه الطلب إلى كييف.

وقال ممثل رسمي من الدفاع الأمريكية لوكالة "نوفوستي": "أقترح الاتصال بالحكومة الأوكرانية للتعليق على هذه القضية".

وصرح النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، بأن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أعلن استقالته لكن نص المرسوم لم يصدر بعد وغير متاح حاليا.

كما أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني بوريسلاف بيريزا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أقال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني من منصبه.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق تعليقا على هذه الأنباء، أنها "غير صحيحة".

هذا وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق، نقلا عن مصادر لها، أن واشنطن تشعر بالقلق من تفاقم التوتر بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.