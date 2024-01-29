نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 215 شهيدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و300 جريح خلال الساعات الـ 24 الماضية

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26637 شهيدا و65387 جريحا وذلك منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، بسبب منع القوات الإسرائيلية المواطنين وطواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم، إلى جانب تنفيذها إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين وتحديدا في محافظة خان يونس ومنعه وصول سيارات الإسعاف لإجلاء القتلى والجرحى.

وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية لا تزال تشدد حصارها لمجمع ناصر الطبي ومشفى الأمل، مما يشل قدرات المنظومة الصحية في إنقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة ومثبتات العظام ووحدات الدم.

وطالب البيان المؤسسات الأممية بالتدخل السريع لحماية كافة المشافي وتحديدا مشافي خان يونس.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ115، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.