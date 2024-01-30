نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: دور الأونروا حيوي لتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين ولكن لن نمولها مجددا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية الألمانية والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بيان مشترك بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وقالت الوزارتان في بيان، حصلت “دوت الخليج” على نسخة منه: “إن دور الأونروا حيوي في توفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، ولذلك فمن الصحيح تماما أن الأونروا تصرفت على الفور؟ وأن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اتخذ إجراءات عاجلة حيال الاتهمات الموجهة ضد موظفي المنظمة”.

وتابع أنه وحتى انتهاء تقصي الحقائق لن توافق ألمانيا مؤقتًا، بالتنسيق مع الدول المانحة الأخرى، على أي أموال جديدة للأونروا في غزة، مضيفا: أنه وعلى أي حال، لا توجد التزامات جديدة معلقة حاليًا، فالمساعدات الإنسانية مستمرة، ومنذ بضعة أيام فقط قامت ألمانيا بزيادة تمويلها للجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسف بمقدار 7 ملايين يورو.

وأكد أنه منذ 7 أكتوبر، ومن خلال المساعدات الإنسانية المقدمة من خلال الأونروا وصناديق التعاون التنموي، قامت ألمانيا بتمويل الإمدادات الأساسية مثل المياه والغذاء والمأوى الطارئ ومرافق النظافة والصرف الصحي بالإضافة إلى الإمدادات الطبية للناس في قطاع غزة وخاصة للعائلات الذين فروا إلى الجنوب.