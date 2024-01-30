العالم اليوم - أرامكو السعودية تقرر عدم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 08:27 صباحاً - أعلنت أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا.

وكانت الشركة قد قالت في نوفمبر إنها في طريقها للوصول إلى طاقتها الإنتاجية البالغة 13 مليون برميل بحلول عام 2027 مع استمرار نمو الطلب على النفط في الصين والهند.

وقالت عملاق صناعة النفط السعودي في بيان على موقع "تداول" إن الشركة ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الحكومة السعودية، وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017، بحسب البيان.

يذكر أن أرامكو السعودية حققت أرباحا صافية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 عند 354.5 مليار ريال، منخفضة بنحو 27.5 بالمئة، مع انخفاض الإيرادات بنحو 21 بالمئة في نفس الفترة إلى 1.2 تريليون ريال.