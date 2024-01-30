العالم اليوم - نتنياهو يستبعد إطلاق سراح "آلاف الإرهابيين" في إطار أي هدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:28 مساءً - استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إطلاق سراح "آلاف" الأسرى الفلسطينيين في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتانياهو في كلمة ألقاها في مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة "أود أن أوضح (...) لن نسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث أي من هذا".

تأتي تصريحات تننياهو، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا على إطار عمل لاتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين ووقف جديد لإطلاق النار.

بدأت الحرب باقتحام المئات من مسلحي حماس لإسرائيل، وقتلوا حوالي 1200 شخص، وخطفوا 250 خرين. أطلق سراح أكثر من مائة شخص منهم أثناء أسبوع الهدنة في نوفمبر لتبادل الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل.

في المقابل شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال طبقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

سوى الصراع مساحات شاسعة من القطاع بالأرض، وأدى إلى نزوح 85% من السكان، ويعاني أكثر من ربع السكان من الجوع.

وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية قريبا، بعد تجميد عدة دول تمويلهم للداعم الأساسي للفلسطينيين، بعد ادعاء إسرائيل بأن العشرات منهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.