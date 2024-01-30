بايدن: اتخذنا قرارنا بشأن طبيعة الرد على مقتل جنودنا في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:35 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت 3 عسكريين أمريكيين وأصابت عشرات آخرين قرب الحدود السورية الأردنية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، تابع بايدن: "لا نريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء أمس الإثنين، ارتفاع عدد الجنود المصابين في الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود سوريا والأردن لأكثر من 40.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء الأحد، عن مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم علي قاعدة قرب الحدود الأردنية السورية.

وكشف مسؤولون أمريكيون لشبكة "CNN"، أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل.

وبحسب «العربية»، أشار مسئول أمريكي، إلى أن عدد الإصابات جراء استهداف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية الأردنية ارتفع إلى 34.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية قتلوا وأصيب عشرات آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة بالقرب من الحدود السورية.

وبحسب شبكة «العربية»، فإن الطائرة المسيّرة التي استهدفت القوات الأمريكية جاءت من سوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن: إن "واشنطن لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا"، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب تعبيره.

ولفت أوستن إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران مسئولة عن الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية، قائلا: قواتنا التي قتلت بالأردن كانت تعمل على مواجهة داعش والإرهاب.



فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن الهجوم

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن فصائل عراقية أعلنت مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف وأسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسئول بالمقاومة الإسلامية بالعراق، نعلن مسئوليتنا عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية.

وأضاف المسئول بالمقاومة الإسلامية بالعراق: إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل فسيكون هناك تصعيد.

وأكد أن جميع المصالح الأمريكية بالمنطقة أهداف مشروعة للمقاومة الإسلامية بالعراق.

دعوات داخل الولايات المتحدة لضرب إيران

وهاجم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، الرئيس جو بايدن بعد مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال ليندسي جراهام "إن سياسة الردع التي اتبعتها الإدارة "فشلت فشلا ذريعا" ودعا إلى شن ضربات على أهداف داخل إيران.

وأضاف جراهام في بيان الأحد: "يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع وكلاء إيران مثلما تشاء، لكن ذلك لن يردع إيران".

وتابع: "عندما تقول إدارة بايدن لا تفعلوا، فإن الإيرانيين "يفعلون".. خطاب إدارة بايدن يلقى آذانا صماء في إيران".

واستكمل السيناتور الجمهوري حديثه: "إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل جنودنا، ولكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل".

من جانبه، طالب السيناتور الجمهوري توم كوتون برد "مدمر" على ما وصفه بـ"القوات الإرهابية الإيرانية" بإيران، داعيا إلي ضرب طهران.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: "نشعر بالحزن لفقدان ثلاثة أمريكيين في الأردن، نحن نصلي من أجل عائلاتهم ومن أجل أفراد الخدمة الخمسة والعشرين الآخرين الذين أصيبوا".

وأضاف "يجب على أمريكا أن ترسل رسالة واضحة وضوح الشمس إلى جميع أنحاء العالم مفادها بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على قواتنا".