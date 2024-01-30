واشنطن بوست: الولايات المتحدة تتفاوض مباشرة مع حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 07:37 مساءً - كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' عن أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مباشرة مع حركة حماس، وكشفت الصحيفة أنه خلال هذه المفاوضات زادت ضغوطها على إسرائيل وحركة 'حماس' خوفا من تصعيد الصراع بشكل أكبر، وتحاول حث الطرفين على التوصل إلى هدنة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف أسماءهم إن الإدارة الأمريكية أصبحت تشعر بقلق متزايد في الأسابيع الأخيرة بشأن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وبدأت واشنطن ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل و'حماس' بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر وضربات الولايات المتحدة وحلفائها الانتقامية.

خفض حدة الأعمال القتالية في المنطقة

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية تعتزم خفض حدة الأعمال القتالية في المنطقة والتركيز مرة أخرى على الجهود الدبلوماسية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وقال مصدر مطلع على المفاوضات التي عقدت في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع لشبكة NBC إن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر توصلوا لاتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن والذي سيكون مصحوبا بفترات توقف للأعمال القتالية.