العالم اليوم - فيديو لتصرف صادم من مانشيني بلقاء كوريا يضعه في عين العاصفة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لتصرف صادم من مانشيني بلقاء كوريا يضعه في عين العاصفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 12:24 صباحاً - أثار خروج مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني من الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح مع كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا ردود فعل غاضبة.

وخرج مانشيني من الملعب قبل الحسم الرسمي لركلات الترجيح لمنتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا والتي انتهت بخسارة الفريق الأخضر 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء 1-1.

وشنّ مشجعو المنتخب السعودي هجوما لاذعا على مانشيني بعد تصرفه الذي وصفه كثيرون بـ"الغريب" و"الجبان".

ووصف كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به مانشيني بأنه "عدم احترام للاعبي فريقه" و"هروب من مواجهة الواقع".

آخرون قالوا إن مانشيني تخلى عن فريقه في أصعب اللحظات ولا يستحق الاستمرار مع المنتخب السعودي.

وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم بإنهاء التعاقد مع مانشيني نظرا لسلوكه الذي لم يتسم بالاحترافية.

وسجل عبدالله رديف هدف السعودية في الدقيقة 46، بينما أحرز تشوي غو سونغ هدف كوريا الجنوبية في الدقيقة (90+9).

وفي ركلات الترجيح، فشل سامي النجعي وعبدالرحمن غريب في مواجهة الحارس الكوري الجنوبي جو هيون وو.

وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع أستراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاما، وتحديدا منذ 1960.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثامنة تواليا التي يبلغ فيها "محاريو تايغوك" الدور ربع النهائي بكأس آسيا.