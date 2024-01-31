العالم اليوم - رغم القيود وغياب عمران خان.. هذه خطة حزبه للفوز بالانتخابات

انتم الان تتابعون خبر رغم القيود وغياب عمران خان.. هذه خطة حزبه للفوز بالانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 12:24 صباحاً - يدخل حزب الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، الانتخابات البرلمانية المقررة 8 فبراير المقبل، في غياب خان والكثير من قيادات الحزب المسجونين، مع فرض قيود قضائية وسياسية عليه، ورغم ذلك يؤكد المتحدث باسم الحزب سعيه للفوز.

ويقضي عمران خان عقوبة بالسجن 3 سنوات منذ أغسطس الماضي بعد إدانته بتهم فساد مالي، ووفق المتحدث باسم الحزب، عبدالصمد يعقوب، يجري في نفس الوقت التحقيق معه في قضايا أخرى؛ حيث تم رفع 200 قضية عليه.

وعن الظروف السياسية التي يمر بها الحزب حاليا، وما يعتمد عليه لتحقيق ما يصبو إليه من مكاسب في الانتخابات، يقول يعقوب، لموقع "دوت الخليج":

رغم أن آلافا من أنصار الحزب رهن الاعتقال، فإن الحزب يستعد للانتخابات، ويعقد الاجتماعات، ويقوم جميع المرشحين بحملاتهم الانتخابية.

الحزب ينافس على جميع مقاعد الجمعية الوطنية والمقاعد الإقليمية، وتم منح مرشحيه شعارات مختلفة من أجل تخفيف الضغط عليهم، والشعب لا يحتاج إلى شعار خاص بحزب عمران خان من أجل التصويت له، بل سيذهبون للجان ويعطون أصواتهم لمرشحي حزب الإنصاف.

هناك عبارة شائعة جدا يقولها الناس لمرشحي دائرتهم الانتخابية، وهي أنه "ليس من الضروري أن تأتي لطلب التصويت، فالتصويت ينتمي إلى خان".

المؤسسة العسكرية تستخدم جميع الأساليب لتهميش الزعيم الأكثر شعبية في باكستان، عمران خان، كما رفض القضاء استخدام شعار "مضرب الكريكت" الخاص بالحزب في الانتخابات.

ورُفض ترشيح خان ومعظم قادة حزبه للانتخابات، ومُنع الحزب من تنظيم مسيرات، وقيدت وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة شديدة تغطيتها لأنشطة الحزب المعارض؛ ما دفع حملة الحزب الانتخابية بأكملها إلى الإنترنت تقريبا، ورفضت مفوضية الانتخابات أوراق عشرات من مرشحي الحزب على مستوى البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".

خسر الحزب في وقت سابق هذا الشهر معركة في المحكمة العليا في البلاد للاحتفاظ برمزه الانتخابي وهو مضرب الكريكت؛ حيث كان عمران خان لاعبا شهيرا في لعبة الكريكت، وبات يتعين على مرشحي حركة إنصاف اختيار رموز فردية.

منع عمران خان سياسيا

بعد إدانته قضائيا، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارها بمنع رئيس الوزراء السابق من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات.

تمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بالإدانة.

حُكم على خان بالسجن لثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات.

مسيرة خان السياسية